du vendredi 6 mai au vendredi 10 juin à Holom

On se retrouve tous les vendredis matin pour un cours de yoga prénatal Être enceinte est une expérience commune et en même temps incroyable. Le yoga accompagne les différents besoins de la femme qui porte la Vie par une pratique physique adaptée aux femmes enceintes. Le yoga prénatal aide à mieux connaître son corps, son anatomie notamment du bassin, du périnée. ( visualisation, planche d’anatomie). Aussi le yoga permet de faire un chemin vers son corps, et de l’accueillir et de le regarder avec bienveillance. Etre enceinte est une expérience commune et en même temps unique. La grossesse et l’accouchement sont des inititaions. Le vivre consciemment de laisser naitre la mère en soi, de rencontrer la Vie en Soi, de se reconnecter à ses sensations, de retrouver sa force intérieure. Le yoga prénatal accompagne les femmes à mettre en lumière leurs ressources, leurs potentiels, et à se reconnecter à leur Joie profonde. Se relaxer, respirer en conscience, s’étirer, pratiquer des postures, approfondir son état de conscience pour mieux se relier à son bébé en lui offrant sa présence. Avec le yoga prénatal certaines notions sont appréhendées : le lâcher prise, l’ouverture, l’accueil, et comment vivre autrement les sensations des contractions. Une invitation à accueillir la vie en soi et à accompagner son bébé pendant l’accouchement. Le yoga prénatal vient en complément du suivi médical de la grossesse, des préparations à la naissance, et ne s’y substitue pas.

sur inscription. tarif 20 euros

le yoga prénatal accompagne les mamans et les papas à accueillir la vie en conscience

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux



2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T11:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T11:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T11:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T11:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T11:00:00