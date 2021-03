Genève Autre lieu Genève Cours Vins GE 2.0 Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 24 mars au mercredi 28 avril à Autre lieu

Les cours d’œnologie reviennent à la maison du terroir et surtout… chez vous !

Les traditionnels cours d’œnologie organisés depuis 20 ans, passent cette année (temporairement nous l’espérons) en partie au numérique ! Un nouveau concept à partager avec votre entourage.

CHF 180

2021-03-24T18:30:00 2021-03-24T20:30:00;2021-04-14T18:30:00 2021-04-14T20:30:00;2021-04-28T18:30:00 2021-04-28T20:30:00

