La magie de Noël à Fuveau Cours Victor Leydet Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Un marché artisanal et gastronomique au coeur du village et en plein air. Une source d’idées pour préparer vos fêtes de Noël. Avec du local, du beau et du bon bien sûr!.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Cours Victor Leydet cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A craft and gastronomic market in the heart of the village and in the open air. A source of ideas to prepare your Christmas parties. With local, beautiful and good food of course!

Un mercado artesanal y gastronómico en el corazón del pueblo y al aire libre. Una fuente de ideas para preparar sus celebraciones navideñas. Con comida local, hermosa y buena, por supuesto

Ein Kunsthandwerker- und Gastronomiemarkt im Herzen des Dorfes und unter freiem Himmel. Eine Quelle für Ideen zur Vorbereitung Ihrer Weihnachtsfeier. Natürlich mit lokalen, schönen und guten Produkten!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Fuveau