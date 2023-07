Salon des écrivains Cours Victor Leydet Fuveau, 31 août 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

L’association « Les Écrivains en Provence » présente

le 34e Salon Littéraire du Pays d’Aix du 31 août au 3 septembre 2023 à Fuveau..

2023-08-31 fin : 2023-09-03 . .

Cours Victor Leydet cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « Les Écrivains en Provence » presents

the 34th Salon Littéraire du Pays d’Aix from August 31st to September 3rd 2023 in Fuveau.

La asociación « Les Écrivains en Provence » presenta

el 34º Salón Literario del País de Aix del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2023 en Fuveau.

Der Verein « Les Écrivains en Provence » präsentiert

den 34. Salon Littéraire du Pays d’Aix vom 31. August bis 3. September 2023 in Fuveau.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de Fuveau