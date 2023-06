Rendez-vous sur le cours Leydet avec EVA, Fafa carioca trio & Rodéo spaghetti cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau Fuveau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau Rendez-vous sur le cours Leydet avec EVA, Fafa carioca trio & Rodéo spaghetti cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau, 21 juin 2023, Fuveau. Rendez-vous sur le cours Leydet avec EVA, Fafa carioca trio & Rodéo spaghetti Mercredi 21 juin, 19h00 cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Le pôle culturel Jean Bonfillon vous propose se retrouver comme chaque année sur le cours Leydet dès 19h pour écouter Eva en provence, puis Musica do Brasil avec Fafa Carioca trio et enfin Rodéo spaghetti avec leur nouveau spectacle « Doggy Bag » de disco-funky. Tous les commerces de bouche du coeur du village seront à votre disposition pour vous restaurer, pensez à réserver auprès d’eux. cours Victor Leydet, 13710 Fuveau cours Victor Leydet, 710 Fuveau Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00 ©FuveauCulture Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Adresse cours Victor Leydet, 710 Fuveau Ville Fuveau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau

cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Rendez-vous sur le cours Leydet avec EVA, Fafa carioca trio & Rodéo spaghetti cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau 2023-06-21 was last modified: by Rendez-vous sur le cours Leydet avec EVA, Fafa carioca trio & Rodéo spaghetti cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Fuveau 21 juin 2023