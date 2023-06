Festival cubain Bayamo : apéro salsa et concert de Mixael Cabrera Cours Toussaint Merle La Seyne-sur-Mer, 20 juillet 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

> Maura Isabel Buresi : chanteuse et pianiste.

Née à l’île de la jeunesse à Cuba, Maura Isabel commence à étudier le piano dès l’âge de 7 ans..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

Cours Toussaint Merle Parc de La Navale

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



> Maura Isabel Buresi: singer and pianist.

Born on Cuba’s Isle of Youth, Maura Isabel began studying piano at the age of 7.

> Maura Isabel Buresi: cantante y pianista.

Nacida en la Isla de la Juventud, en Cuba, Maura Isabel comenzó a estudiar piano a los 7 años.

> Maura Isabel Buresi: Sängerin und Pianistin.

Maura Isabel wurde auf der Insel der Jugend in Kuba geboren und begann bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Klavierunterricht.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Provence Méditerranée