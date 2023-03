79e Anniversaire de la libération de la ville Cours Tourny Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

79e Anniversaire de la libération de la ville Cours Tourny, 28 août 2023, Libourne. 79e Anniversaire de la libération de la ville Lundi 28 août, 11h00 Cours Tourny 11h00 Dépôt de 2 gerbes sur les tombes de MM BERNADET et LEGENDRE – Cimetière de la Paillette

11h20 Hommage au Capitaine Soulat – Rassemblement Cours Tourny ( devant la résidence Espace et vie)

11h30 Cérémonie au monument aux Morts – Cours Tourny Dépôt de gerbes

Allocutions 12h00 Vin d’honneur – salle de la Bienvenue Cours Tourny Cours Tourny 33500 – Libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

