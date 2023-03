Journée nationale du souvenir et de recueillement Cours Tourny Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Journée nationale du souvenir et de recueillement Cours Tourny, 19 mars 2023, Libourne. Journée nationale du souvenir et de recueillement Dimanche 19 mars, 10h45 Cours Tourny Nous vous informons qu’une cérémonie aura lieu le dimanche 19 mars 2023 au Monument aux Morts pour commémorer la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Cette manifestation se déroulera suivant le programme ci-dessous, établi en accord avec les Autorités Militaires et le Comité d’Entente des Associations d’anciens combattants.

10h45 Cours Tourny : rassemblement des autorités civiles et militaires, sociétés et groupements d’anciens combattants.

11h00 Cours Tourny : cérémonie au Monument aux Morts.

• Sonnerie « Garde à vous »

• Dépôt de gerbes

• Sonnerie « aux Morts »

• Minute de silence

• « La Marseillaise »

• Lecture du message du Comité National de la FNACA

• Lecture du message du Gouvernement par Monsieur le Sous-Préfet

• Remise de décoration

• « Le chant des Africains »

Seules les gerbes déposées par les autorités et le représentant du Comité d’entente des associations d’Anciens Combattants sont admises en application de l’arrêté du Maire de Libourne.

Les monuments et édifices publics seront pavoisés aux couleurs nationales toute la journée du 19 mars 2023.

2023-03-19T10:45:00+01:00 – 2023-03-19T11:30:00+01:00

