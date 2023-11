Marché de Noël d’artisans locaux aux Jardins d’Arcadie Cours Thomas Jefferson Vendôme, 2 décembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Marché de Noël d’artisans locaux aux Jardins d’Arcadie de Vendôme..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Cours Thomas Jefferson

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Christmas market for local artisans at the Jardins d’Arcadie in Vendôme.

Mercado navideño de artesanos locales en los Jardins d’Arcadie de Vendôme.

Weihnachtsmarkt mit lokalen Kunsthandwerkern in den Jardins d’Arcadie in Vendôme.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois