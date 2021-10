Paris Studios Campus Paris Cours thématique de Taiko : danser le rythme, danser le Taiko ! Studios Campus Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cours thématique de Taiko : danser le rythme, danser le Taiko ! Studios Campus, 13 novembre 2021, Paris. Cours thématique de Taiko : danser le rythme, danser le Taiko !

Studios Campus, le samedi 13 novembre à 15:00

Les cours thématiques vous proposent de découvrir le Taiko au travers d’une thématique. Ils sont accessibles toute l’année. Ils vous permettent également, après un 1er cours, de vous inscrire à nos cours hebdomadaires. **Le prochain cours thématique aura lieu samedi 13 novembre, sur le thème “****_Danser le rythme, danser le Taiko_****”.** Il s’agira d’explorer le lien entre mouvements et sons, expérimenter dans quelle mesure des mouvements dansés aident à produire un son avec les bons ryhtmes et de belles nuances.

Participation sur inscription

Venez découvrir et vivre l’expérience du Taiko au travers d’un cours thématique. Studios Campus 12 bis rue Froment, 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studios Campus Adresse 12 bis rue Froment, 75011 Paris Ville Paris lieuville Studios Campus Paris