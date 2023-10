ATELIERS FAMILLES : L’ŒIL DANS L’OREILLE Cours Stanislas Mirecourt, 2 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Ateliers familles : L’œil dans l’oreille.

Musée de Mirecourt

Découvrons des chefs d’oeuvres de la peinture, de la sculpture et de la musique. Entrons dans des salles de concert et dans les oeuvres des musées du monde entier, sur grand écran et avec des tablettes, et amusons-nous à trouver des correspondances entre arts visuels et musique. Un voyage ludique dans le temps, autour du monde et à travers nos émotions…

Avec le dispositif Micro-folie de la Communauté de communes Mirecourt Dompaire.

Tout public dès 6 ans, public familial.

Réservation auprès du Musée de Mirecourt.. Tout public

Vendredi 2023-11-02 15:30:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. .

Cours Stanislas Musée de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Family workshops: L??il dans l’oreille.

Mirecourt Museum

Discover masterpieces of painting, sculpture and music. Enter concert halls and museums around the world, on big screens and tablets, and have fun finding connections between the visual arts and music. A playful journey through time, around the world and through our emotions?

With the Mirecourt Dompaire Community of Communes’ Micro-folie program.

For all ages 6 and up, family audiences.

Reservations required at Musée de Mirecourt.

Talleres familiares: L’il dans l’oreille.

Museo Mirecourt

Descubra obras maestras de la pintura, la escultura y la música. Entre en salas de conciertos y museos de todo el mundo, en pantalla grande y con tabletas, y diviértase encontrando conexiones entre las artes visuales y la música. Un divertido viaje a través del tiempo, del mundo y de nuestras emociones..

Con la Micro-folie de la Communauté de communes Mirecourt Dompaire.

Para todas las edades, a partir de 6 años, en familia.

Reserva obligatoria en el museo de Mirecourt.

Familien-Workshops: Das Auge im Ohr.

Museum von Mirecourt

Entdecken wir Meisterwerke der Malerei, der Bildhauerei und der Musik. Betreten wir Konzertsäle und Museumswerke aus der ganzen Welt, auf Großbildschirmen und mit Tablets, und haben wir Spaß daran, Übereinstimmungen zwischen visueller Kunst und Musik zu finden. Eine spielerische Reise durch die Zeit, um die Welt und durch unsere Gefühle?

Mit dem Programm Micro-folie der Communauté de communes Mirecourt Dompaire.

Alle Altersgruppen ab 6 Jahren, Familienpublikum.

Reservierung beim Museum von Mirecourt.

