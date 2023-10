À LA DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS ANCIENS POUR ENFANTS DE 3 À 5 ANS ET DE 6 À 12 ANS Cours Stanislas Mirecourt, 25 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

À la découverte d’instruments anciens pour enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans

Tour à tour musiciens et chanteurs, les enfants explorent les sonorités d’instruments anciens et de leur voix… Pour découvrir et apprivoiser des instruments très anciens et pour le plaisir de faire de la musique ensemble ! Avec Nathalie Waller, musicienne, conteuse, chanteuse. Pour les novices et les jeunes musiciens.

Durée 2 jours.

Présence requise lors des 2 séances d’ateliers et au spectacle « Méli-mélo dieux et déesses » du 27 octobre.

Réservation auprès du musée de Mirecourt. Enfants

Jeudi 2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-26 15:30:00. .

Cours Stanislas Musée de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Discovering period instruments for children aged 3 to 5 and 6 to 12

Taking turns as musicians and singers, children explore the sounds of ancient instruments and their voices? Discover and tame ancient instruments, and enjoy making music together! With Nathalie Waller, musician, storyteller and singer. For novices and young musicians.

Duration: 2 days.

Attendance required for 2 workshop sessions and the « Méli-mélo dieux et déesses » show on October 27.

Bookings at the Mirecourt Museum

Descubrir los instrumentos de época para niños de 3 a 5 años y de 6 a 12 años

Por turnos, como músicos y cantantes, los niños exploran los sonidos de los instrumentos antiguos y sus voces.. Descubrir y domesticar instrumentos antiguos, ¡y disfrutar haciendo música juntos! Con Nathalie Waller, músico, narradora y cantante. Para principiantes y jóvenes músicos.

Duración: 2 días.

Asistencia obligatoria a las 2 sesiones del taller y al espectáculo « Méli-mélo dieux et déesses » del 27 de octubre.

Reservas en el Museo Mirecourt

Entdeckung alter Instrumente für Kinder von 3 bis 5 und 6 bis 12 Jahren

Abwechselnd als Musiker und Sänger erkunden die Kinder die Klänge alter Instrumente und ihrer Stimme? Entdecken und zähmen Sie uralte Instrumente und genießen Sie das gemeinsame Musizieren! Mit Nathalie Waller, Musikerin, Erzählerin und Sängerin. Für Anfänger und junge Musiker.

Dauer: 2 Tage.

Anwesenheit bei den 2 Workshop-Sitzungen und bei der Aufführung « Méli-mélo dieux et déesses » am 27. Oktober erforderlich.

Reservierung beim Museum von Mirecourt

Mise à jour le 2023-10-16 par OT MIRECOURT