JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : CONCERT ITINÉRANT AVEC LE QUATUOR AUSTRASIA EN BUS Cours Stanislas Mirecourt, 17 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Journées européennes du patrimoine : Concert itinérant avec le Quatuor Austrasia

Le Musée de Mirecourt et le Quatuor Austrasia vous convient à un beau rendez-vous musical en trois étapes, à travers de hauts lieux du patrimoine local… Une journée qui allie musique, découverte guidée d’églises romanes, ballade et gourmandise.

Au programme : Alexandre Borodine, Béla Bartók, Fanny Mendelssohn et Betsy Jolas. Étapes : Musée de Mirecourt, église de la Viéville de Dompaire, église Saint-Martin de Vomécourt-sur-Madon.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. 5.5 EUR.

Cours Stanislas Musée de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



European Heritage Days: Touring concert with the Quatuor Austrasia

The Musée de Mirecourt and the Quatuor Austrasia invite you to a musical rendez-vous in three stages, taking in some of the highlights of the local heritage… A day combining music, guided tours of Romanesque churches, walking and gourmet delights.

On the program: Alexander Borodin, Béla Bartók, Fanny Mendelssohn and Betsy Jolas. Stops : Mirecourt museum, Viéville church in Dompaire, Saint-Martin church in Vomécourt-sur-Madon.

Jornadas Europeas del Patrimonio: Concierto itinerante con el Quatuor Austrasia

El Museo de Mirecourt y el Quatuor Austrasia le invitan a un viaje musical en tres etapas por algunos de los lugares más importantes del patrimonio local… Una jornada que combina música, visitas guiadas a iglesias románicas, paseos y delicias gastronómicas.

En el programa: Alexander Borodin, Béla Bartók, Fanny Mendelssohn y Betsy Jolas. Paradas : Museo de Mirecourt, iglesia de Viéville en Dompaire, iglesia de Saint-Martin en Vomécourt-sur-Madon.

Europäische Tage des Denkmals: Wanderkonzert mit dem Austrasia-Quartett

Das Museum von Mirecourt und das Quatuor Austrasia laden Sie zu einem schönen musikalischen Treffen in drei Etappen ein, das durch hohe Orte des lokalen Kulturerbes führt… Ein Tag, der Musik, geführte Entdeckungsreisen in romanische Kirchen, Spaziergänge und Gaumenfreuden miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen: Alexander Borodin, Béla Bartók, Fanny Mendelssohn und Betsy Jolas. Stationen: Museum von Mirecourt, Kirche La Viéville in Dompaire, Kirche Saint-Martin in Vomécourt-sur-Madon.

