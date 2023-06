VOYAGE AU THÉÂTRE DU PEUPLE À BUSSANG : CYRANO DE BERGERAC Cours Stanislas Mirecourt, 20 août 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Cyrano de Bergerac.

Sortie culturelle et conviviale proposée par la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs au Théâtre du Peuple (BUSSANG)

12h30 : Départ en bus depuis le cours Stanislas à Mirecourt. (face au musée de lutherie et de l’archèterie françaises)

12h45 : Prise en charge de passagers à Dompaire. (parking de covoiturage au rond point/chemin des Ableuvenettes)

15h00 : Représentation de la Pièce « Cyrano de Bergerac ».

19h45 : Arrivée à Dompaire et Mirecourt.

Tarif : 35€ / personne (bus et entrée).

Réservation obligatoire et paiement (avant le 31 juillet) auprès de l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs 03.29.37.01.01 ou contact@tourisme-mirecourt.fr.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 à 12:30:00 ; fin : 2023-08-20 19:45:00. 35 EUR.

Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Cyrano de Bergerac.

Cultural and convivial outing proposed by the Communauté de Communes Mirecourt Dompaire and the Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs to the Théâtre du Peuple (BUSSANG)

12:30 pm: Departure by bus from Cours Stanislas in Mirecourt (opposite the Musée de lutherie et de l?archèterie françaises)

12:45pm: Pick-up in Dompaire. (parking lot at the roundabout/chemin des Ableuvenettes)

3:00 pm: Performance of the play « Cyrano de Bergerac ».

7.45pm: Arrival in Dompaire and Mirecourt.

Price: 35? / person (bus and entrance).

Reservations and payment required (before July 31) at the Tourist Office of Mirecourt and surrounding area 03.29.37.01.01 or contact@tourisme-mirecourt.fr.

Cyrano de Bergerac.

Salida cultural amistosa organizada por la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire y la Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs al Théâtre du Peuple (BUSSANG)

12.30 h: Salida en autobús del Cours Stanislas de Mirecourt (frente al Museo de la Construcción de Violines Franceses y de Arqueología)

12.45 h: Recogida de los pasajeros en Dompaire. (aparcamiento en la rotonda/carretera de Ableuvenettes)

15.00 h: Representación de la obra « Cyrano de Bergerac ».

19.45 h: Llegada a Dompaire y Mirecourt.

Precio: 35 euros/persona (autobús y entrada).

Reserva y pago obligatorios (antes del 31 de julio) en la Oficina de Turismo de Mirecourt y alrededores 03.29.37.01.01 o contact@tourisme-mirecourt.fr.

Cyrano de Bergerac.

Kultureller und geselliger Ausflug, der von der Communauté de Communes Mirecourt Dompaire und dem Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung im Théâtre du Peuple (BUSSANG) angeboten wird

12.30 Uhr: Abfahrt mit dem Bus vom Cours Stanislas in Mirecourt (gegenüber dem Musée de lutherie et de l’archèterie françaises)

12.45 Uhr: Abholung von Fahrgästen in Dompaire. (Parkplatz für Fahrgemeinschaften am Kreisverkehr/Chemin des Ableuvenettes)

15.00 Uhr: Aufführung des Theaterstücks « Cyrano de Bergerac ».

19.45 Uhr: Ankunft in Dompaire und Mirecourt.

Preis: 35 ? / Person (Bus und Eintritt).

Obligatorische Reservierung und Bezahlung (vor dem 31. Juli) beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung 03.29.37.01.01 oder contact@tourisme-mirecourt.fr.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT MIRECOURT