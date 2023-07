FEU D’ARTIFICE – FÊTE NATIONALE Cours Stanislas Mirecourt, 13 juillet 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Jeudi 13 Juillet

Rendez vous Cours Stanislas

22h : course aux lampions organisée par Athlé Vosges Pays de Mirecourt – distribution gratuite de lampions

22h45 : Feu d’artifice

Vendredi 14 Juillet

11h : cérémonie au monument place Général de Gaulle. Tout public

Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Thursday July 13th

Rendezvous Cours Stanislas

10pm: lantern race organized by Athlé Vosges Pays de Mirecourt – free distribution of lanterns

10:45 pm: Fireworks display

Friday, July 14th

11am: Ceremony at the monument on Place Général de Gaulle

Jueves 13 de julio

Cita Cours Stanislas

22.00 h: carrera de farolillos organizada por Athlé Vosges Pays de Mirecourt – distribución gratuita de farolillos

22h45: Castillo de fuegos artificiales

Viernes 14 de julio

11h: Ceremonia en el monumento de la plaza Général de Gaulle

Donnerstag 13. Juli

Treffpunkt Cours Stanislas

22 Uhr: Lampionlauf, organisiert von Athlé Vosges Pays de Mirecourt – kostenlose Verteilung von Lampions

22.45 Uhr: Feuerwerk

Freitag, 14. Juli

11 Uhr: Zeremonie am Denkmal Place Général de Gaulle

