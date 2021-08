Cours spéciaux adaptés à nos séniors Maison des arts martiaux – dojo Madeleine, 10 septembre 2021, Orléans.

Cours spéciaux adaptés à nos séniors

du vendredi 10 septembre au vendredi 24 juin 2022 à Maison des arts martiaux – dojo Madeleine

L’équilibre est exercé de manière statique et dynamique. Ce travail utilise le sens de l’équilibre mais aussi la force et la souplesse des jambes, la vue, les déplacement et les lancers. On intègre aussi des mouvements de bien-être articulaire pour les genoux, les hanches et les épaules.

126€ de septembre à juin

Ces cours s’adresse à toutes les personnes qui veulent entraîner leur équilibre et leur mémoire.

