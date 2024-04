Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée Nantes, dimanche 19 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-19 14:30 – 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes.Les cours et passages à Nantes sont aujourd’hui au coeur d’îlots urbains et recèlent des histoires de grandes familles nantaises du XVe siècle à nos jours. Leurs diverses formes architecturales s’y mettent en scène. Le grand témoin du XIXe siècle reste le passage Pommeraye, aujourd’hui restauré. Un guide vous donnera les clés pour comprendre les contraintes de ces aménagements, et les portes de certaines cours vous seront ouvertes.Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre Ville Nantes 44000