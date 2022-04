Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée, 28 août 2022, Nantes. 2022-08-28

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.Les cours et passages à Nantes sont aujourd’hui au coeur d’îlots urbains et recèlent des histoires de grandes familles nantaises du XVe siècle à nos jours. Leurs diverses formes architecturales s’y mettent en scène. Le grand témoin du XIXe siècle reste le passage Pommeraye, aujourd’hui restauré. Un guide vous donnera les clés pour comprendre les contraintes de ces aménagements, et les portes de certaines cours vous seront ouvertes.Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Centre-ville Nantes 44000

https://www.nantes-tourisme.com/fr/visites-guidees

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée 2022-08-28 was last modified: by Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée 28 août 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique