Cours : Savita Yoga Médiathèque de Pénestin, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:30:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Venez découvrir le savita yoga avec Kathy.

Le Savita Yoga est une alchimie de postures dynamiques et statiques, de respirations spécifiques, de relaxation, de mudras (gestes, postures des mains et du corps), de sons, de chants et de méditation.

Médiathèque de Pénestin
Allée du Grand Pré
56760 Penestin
56760
02 99 90 41 99
mediatheque@penestin.fr
https://mediatheque.penestin.fr/

