Foussais-Payré Foussais-Payré 85240, Foussais-Payré COURS PUBLICS DU MASTER CLASS Foussais-Payré Foussais-Payré Catégories d’évènement: 85240

Foussais-Payré

COURS PUBLICS DU MASTER CLASS Foussais-Payré, 3 août 2021-3 août 2021, Foussais-Payré. COURS PUBLICS DU MASTER CLASS 2021-08-03 – 2021-08-03

Foussais-Payré 85240 Foussais-Payré academie-vocale.vendee@orange.fr +33 2 51 51 46 92 http://www.accueil-vendee.com/activites-culturelles/academie-vocale/vendee dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: 85240, Foussais-Payré Étiquettes évènement : Autres Lieu Foussais-Payré Adresse Ville Foussais-Payré lieuville 46.52968#-0.68255