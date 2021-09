Cours publics d’architecture CAUE du VAR, 28 septembre 2021, Toulon.

Cours publics d’architecture

du mardi 28 septembre au mardi 12 octobre à CAUE du VAR

_Quotidiennement, nous vivons entourés d’édifices, en rangs serrés – la ville, plus épars – la banlieue, ou franchement dispersés – la campagne. Tout un chacun, habitant de ces édifices serrés, épars ou dispersés, se pense familier de l’architecture. Ces trois cours montreront qu’il n’en est rien, parce que l’architecture ne se confond pas avec les édifices._ _Au travers de trois questions, ces cours ont pour ambition d’interroger comment les bâtiments que nous habitons, fussent-ils apparemment ordinaires, sont traversés par des questions de projet, d’histoire et de modernité._ ◼ Mardi 28 septembre 2021 à 18H30 Pascal Urbain «**Qu’est-ce qu’un projet d’architecture ?»** Pascal Urbain est architecte et professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille ◼ MARDI 5 octobre 2021 à 18H30 Gilles Sensini «**Est-ce que l’architecture est de l’art ?»** Gilles Sensini est maître de conférence à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille où il enseigne la théorie et le projet, et gérant de l’agence d’architecture Polyptyque, associé à Marie Gabreau. ◼ MARDI 12 octobre 2021 à 18H30 Jacques Sbriglio «**Y a-t-il une architecture moderne ?»** Jacques Sbriglio est architecte, ex professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille et secrétaire de la Fondation Le Corbusier. **☎ INSCRIPTIONS AU CAUE VAR** contact@cauevar.fr ou 04 94 22 65 75 **? INFOS PRATIQUES** Cycle de cours publics organisé par la Maison de l’architecture et de la Ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CAUE Var. Gratuit (inscriptions obligatoires) – Série de 3 cours ; Il n’est pas nécessaire de suivre tous les cours pour y assister.

entrée libre sur inscription

Série de 3 cours publics ouverts à tous

CAUE du VAR 26 place Vincent Raspail Toulon Toulon Basse Ville Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:30:00 2021-09-28T20:00:00;2021-10-05T18:30:00 2021-10-05T20:00:00;2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T20:00:00