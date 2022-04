Cours public: Les graisses (lipides): de la nutrition aux nouveaux vaccins ARNm Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pourquoi avons-nous besoin de lipides? Qu’arrive-t-il aux lipides (ou graisses) lorsque nous les ingérons? Quelles sont leurs applications dans la médecine actuelle? Pour mieux comprendre ce sujet, le Professeur Howard Riezman donnera un cours public destiné au grand public qui passionnera ceux qui s’intéressent à la santé ou à la nutrition, ceux qui veulent mieux comprendre les maladies liées au métabolisme ou les nouvelles approches thérapeutiques tels que les vaccins à ARN messager (ARNm). Ce cours public aura lieu durant 4 mardis consécutifs: 3, 10, 17, 24 mai 2022, de 17h15 à 18h.

Au mois de mai, le Prof. Riezman propose un cours public à l’Université de Genève sur les lipides, quels rôles ceux-ci jouent dans notre métabolisme et quelles sont leurs applications en médecine. Autre lieu Genève Genève

