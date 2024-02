COURS PUBLIC DE CLOWN DÉBUTANTS Theatre du Passeur Le Mans, dimanche 3 mars 2024.

COURS PUBLIC DE CLOWN DÉBUTANTS Theatre du Passeur Le Mans Sarthe

Cours public de clown débutants !

Les clowns débutants viendront devant vous dans l’objectif de vous faire rire et de vous émouvoir. Venez découvrir leur univers pendant ce cours public ou l’intervenant les active en direct devant vous.

Avec Sandra Kadi et Ludovic Mamdy plus quelques surprises. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Theatre du Passeur 88 Rue de la Rivière

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire theatredupasseur@orange.fr

