Que nous apporte la physique à la compréhension de la vie? Quel degré de contrôle par les gènes est nécessaire pour qu’un organisme s’organise et puisse vivre? Peut-on synthétiser la vie? Ce cours public proposé au mois de mars 2022 par Karsten Kruse, Professeur de Physique et de Biochimie à l’Université de Genève, offre un nouvel éclairage sur notre place d’être humain dans l’écosystème qui nous entoure. Une thématique qui dépasse largement la physique et la biologie, pour également toucher à la philosophie.

Ce cours public du Prof. Karsten Kruse à l'Université de Genève apporte un nouvel éclairage sur notre place d'être humain dans l'écosystème qui nous entoure.

