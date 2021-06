Genève Autre lieu Genève Cours pour seniors: Relions-nous au plaisir d’être vivant ! Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cours pour seniors: Relions-nous au plaisir d’être vivant ! Autre lieu, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Genève. Cours pour seniors: Relions-nous au plaisir d’être vivant !

du jeudi 2 septembre au jeudi 23 septembre à Autre lieu

### Activité sur inscription chaque semaine au 0800 18 19 20 Utiliser l’expérience du corps à travers la posture, le mouvement, la relation aux autres, la créativité, le jeu et le rire afin de se relier au plaisir de la vie en soi et autour de soi. Avec **Anne-Marie Moreira**, sophrologue, animatrice de yoga du rire

Gratuit, sur inscription

Lors de ce cours de Cité Seniors, des techniques issues de la sophrologie ludique et du yoga du rire seront partagées, complétées par des moments d’échange Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T14:15:00 2021-09-02T15:15:00;2021-09-16T14:15:00 2021-09-16T15:15:00;2021-09-23T14:15:00 2021-09-23T15:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève