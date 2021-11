Genève Cité Seniors Genève Cours pour seniors: Initiation à Internet Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cours pour seniors: Initiation à Internet Cité Seniors, 24 novembre 2021, Genève. Cours pour seniors: Initiation à Internet

Cité Seniors, le mercredi 24 novembre à 09:00

Pré-requis : connaissances de Windows ou avoir suivi « Découverte de l’informatique » (niveau 1) Il s’agit d’un cours composé de pluseiurs dates; si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, vous vous inscrivez pour toutes les dates indiquées: Cours INT-102 24.11 / 26.11 / 01.12 / 03.12

80.- sur inscription

Introduction à un navigateur pour internet, email, cartes, vidéos, achat sur internet etc. Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève lieuville Cité Seniors Genève