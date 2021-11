Genève Cité Seniors Genève Cours pour seniors: Gérer ses photos sur son PC Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Avec **Bernard Pasche** Un cours complet pour apprendre à classer et retoucher les photos de son PC grâce à l’application « Photos » de Windows 10 et « Photofiltre ». Pré-requis : connaissances de Windows 10 Il s’agit d’un cours composé de pluseiurs dates; si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, vous vous inscrivez pour toutes les dates indiquées: Cours PHOTOWIN-1101 11.11 / 18.11 / 25.11 / 02.12

80.-, sur inscription

