Genève Cité Seniors Genève Cours pour seniors: Dessin Nomade Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cours pour seniors: Dessin Nomade Cité Seniors, 5 novembre 2021, Genève. Cours pour seniors: Dessin Nomade

du vendredi 5 novembre au vendredi 17 décembre à Cité Seniors

Avec **Delia Meyer Higginson**, créatrice d’atelier de dessin Aucune connaissance requis, venez découvrir vos talents cachés ! 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12

100.-, sur inscription

Une invitation à explorer le dessin et la peinture avec la nature comme soucie d’inspiration et de créativité Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T12:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève lieuville Cité Seniors Genève