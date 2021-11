Genève Cité Seniors Genève Cours pour seniors: Atelier théâtre Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cours pour seniors: Atelier théâtre Cité Seniors, 10 novembre 2021, Genève. Cours pour seniors: Atelier théâtre

du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre à Cité Seniors

Avec **Pat LaGadji**, danseuse, comédienne, metteuse en scène Apprentissage de pose de voix-articulation-ponctuation-équilibre scénique L’interprétation ne peut passer que par un réel ressenti 10.11 / 17.11 / 24.11 / 01.12 / 08.12 / 15.12

50.-, sur inscription

Un cours pour aller directement au coeur de la technique afin de rapidement servir un texte, un rôle, vivre un personnage pour l’incarner dans sa plus proche réalité. Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T13:30:00 2021-11-10T14:30:00;2021-11-17T13:30:00 2021-11-17T14:30:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T14:30:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T14:30:00;2021-12-08T13:30:00 2021-12-08T14:30:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève lieuville Cité Seniors Genève