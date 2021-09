Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Cours pour apprentis sorciers Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Utilisation magique des plantes, et mise en pratique. Venez développer vos pouvoirs magiques ! Fabrication d’un pendule, d’un sachet de protection et d’une amulette, puis les doter de pouvoirs magiques. Avec **Felix Ballesio**, sorcier druide

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet d’entrée.

2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T11:30:00;2021-11-04T11:30:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T15:30:00;2021-11-04T15:30:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-04T16:30:00 2021-11-04T17:00:00

