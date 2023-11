Marché de Noël Cours Paul Révoil Mouriès, 2 décembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez profiter du Marché de Noël à Mouriès le samedi 02 décembre au centre du village !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Cours Paul Révoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy the Christmas Market in Mouriès on Saturday 02 December in the centre of the village!

Ven a disfrutar del Mercado de Navidad de Mouriès el sábado 2 de diciembre en el centro del pueblo

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in Mouriès am Samstag, den 02. Dezember im Zentrum des Dorfes!

