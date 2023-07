Soirées musicales de la Fête Votive Cours Paul Révoil Mouriès, 18 août 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la Fête Votive de la Saint-Louis, retrouvez vos soirées musicales du vendredi 18 août au lundi 21 août !.

2023-08-18 fin : 2023-08-21 . .

Cours Paul Révoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the Saint-Louis votive festival, you can look forward to an evening of music from Friday 18 August to Monday 21 August!

Con motivo de la Fiesta Votiva de Saint-Louis, le espera una velada musical del viernes 18 de agosto al lunes 21 de agosto

Anlässlich des Saint-Louis Votivfests finden Sie Ihre musikalischen Abende von Freitag, dem 18. August, bis Montag, dem 21. August!

Mise à jour le 2023-07-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles