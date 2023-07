Fête Nationale Cours Paul Révoil Mouriès, 14 juillet 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez célébrer la Fête Nationale le vendredi 14 juillet à Mouriès, à partir de 20h !.

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Cours Paul Révoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate the Fête Nationale on Friday 14 July in Mouriès, starting at 8pm!

Venga a celebrar la Fiesta Nacional el viernes 14 de julio en Mouriès, a partir de las 20.00 horas

Feiern Sie den Nationalfeiertag am Freitag, den 14. Juli, ab 20 Uhr in Mouriès!

