Marché provençal hebdomadaire de Mouriès Cours Paul Revoil Mouriès, 7 juin 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Tous les mercredis matins, découvrez le marché hebdomadaire de Mouriès au centre du village..

2023-06-07 08:30:00 fin : 2023-06-07 13:00:00. .

Cours Paul Revoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Wednesday morning, discover the weekly market of Mouriès in the centre of the village.

Cada miércoles por la mañana, descubra el mercado semanal de Mouriès en el centro del pueblo.

Entdecken Sie jeden Mittwochmorgen den Wochenmarkt von Mouriès im Zentrum des Dorfes.

Mise à jour le 2023-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles