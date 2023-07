AJB Orchestra spécial Eddy Mitchell Cours negrel feraud Roquevaire Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire AJB Orchestra spécial Eddy Mitchell Cours negrel feraud Roquevaire, 12 août 2023, Roquevaire. AJB Orchestra spécial Eddy Mitchell Samedi 12 août, 21h00 Cours negrel feraud Entrée libre Concert AJB Orchestra spécial Eddy Mitchell.

à 21H sur le Cours Négrel Féraud, 13360 Roquevaire

ENTREE LIBRE

_____________________________________________________________

