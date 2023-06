21 Fashion Down Cours Mirabeau (statue du Roy René) Aix-en-Provence, 10 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le 21 Fashion Down est un défilé de mode créé par Mathylda Zbyszynski, une jeune femme souhaitant organiser des évènements pour sensibiliser la société à l’inclusion sociale et professionnelle des personnes porteuses de Trisomie 21..

2023-06-10 à 20:15:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Cours Mirabeau (statue du Roy René)

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 21 Fashion Down is a fashion show created by Mathylda Zbyszynski, a young woman wishing to organize events to raise awareness of the social and professional inclusion of people with Down syndrome.

21 Fashion Down es un desfile de moda creado por Mathylda Zbyszynski, una joven que quiere organizar eventos para concienciar sobre la inclusión social y profesional de las personas con síndrome de Down.

Der 21 Fashion Down ist eine Modenschau, die von Mathylda Zbyszynski ins Leben gerufen wurde. Die junge Frau möchte Veranstaltungen organisieren, um das Bewusstsein der Gesellschaft für die soziale und berufliche Eingliederung von Menschen mit Trisomie 21 zu schärfen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence