Les manifestations de Noël à Aix-en-Provence Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Places comtales / Place St Jean de Malte / Parc Jourdan Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-11

fin : 2024-01-07

Dès le mois de novembre, plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année à Aix. Marché de Noël, foire aux santons, marché des 13 desserts, sapin géant, boîte aux lettres du Père Noël.. Voilà de quoi dénicher de bons produits et s’amuser en famille.

Dès le mois de novembre, plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année à Aix. Marché de Noël, foire aux santons, marché des 13 desserts, sapin géant, boîte aux lettres du Père Noël.. Voilà de quoi dénicher de bons produits et s’amuser en famille

C’est bientôt Noël, le temps de faire quelques emplettes pour préparer le repas du Réveillon et de penser aux cadeaux ! Pour ce faire, rien de mieux que de se promener dans un marché de Noël. Odeurs de cannelle et de vin chaud viendront titiller vos narines. C’est aussi l’occasion de sortir en famille, et de profiter de la féérie de Noël.



De nombreuses festivités sont prévues : les chalets de Noël, bravade calendale, fête de l’huile nouvelle, veillées calendales, concerts, pastorale, marche des rois ou encore marché de Noël made in Aix

.

Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Places comtales / Place St Jean de Malte / Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence