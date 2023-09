Les manifestations de Noël à Aix-en-Provence Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Place de la Madeleine / Place St Jean de Malte / Place Verdun / Parc Jourdan Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dès le mois de novembre, plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année à Aix. Marché de Noël, foire aux santons, marché des 13 desserts, sapin géant, boîte aux lettres du Père Noël.. Voilà de quoi dénicher de bons produits et s’amuser en famille.

2023-11-11 fin : 2023-12-31 . .

Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Place de la Madeleine / Place St Jean de Malte / Place Verdun / Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From November onwards, immerse yourself in the atmosphere of the end-of-year celebrations in Aix. Christmas market, santon fair, 13 desserts market, giant Christmas tree, Santa Claus mailbox. Here’s something to find good products and have fun with your family

A partir de noviembre, sumérjase en el ambiente de las fiestas de fin de año en Aix. Mercado de Navidad, feria de santón, mercado de 13 postres, árbol de Navidad gigante, buzón de Papá Noel… Hay mucho para encontrar buenos productos y divertirse con la familia

Ab November können Sie in Aix in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen. Weihnachtsmarkt, Markt der Santons, Markt der 13 Desserts, riesiger Tannenbaum, Briefkasten des Weihnachtsmannes… Hier können Sie nach guten Produkten suchen und sich mit der Familie amüsieren

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence