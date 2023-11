Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau Marignane, 4 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Jeu concours Facebook…

Noël en Provence, c’est la magie de Noël au parfum bien particulier de la Provence.

Tradition qu’il est important de perpétuer, de partager et de transmettre aux nouvelles générations…et pourquoi pas revisiter par le numérique !.

2023-12-04 fin : 2024-01-07 . .

Cours Mirabeau Office de Tourisme de Marignane

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Facebook contest…

Christmas in Provence, it’s the magic of Christmas with the particular perfume of Provence.

A tradition that it is important to perpetuate, share and pass on to new generations… and why not revisit it digitally!

Concurso de Facebook…

Navidad en la Provenza es la magia de la Navidad con el sabor especial de la Provenza.

Una tradición que es importante perpetuar, compartir y transmitir a las nuevas generaciones… ¡y por qué no revisarla digitalmente!

Gewinnspiel auf Facebook …

Noël en Provence, das ist der Zauber der Weihnacht mit dem ganz besonderen Duft der Provence.

Tradition, die es zu bewahren, zu teilen und an die neuen Generationen weiterzugeben gilt…und warum nicht durch digitale Medien neu belebt werden!

