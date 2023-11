Le retour du ciel lumineux sur le cours Mirabeau Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est l’une des attractions de ce Noël 2023. Avec 348 mètres de long, 8 mètres de large, le tout à 7 mètres de hauteur, un ciel lumineux illumine de nouveau le cours Mirabeau..

2023-12-01 fin : 2024-01-07 . .

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s one of the attractions of Christmas 2023. At 348 meters long, 8 meters wide and 7 meters high, a luminous sky will once again light up the Cours Mirabeau.

Esta es una de las atracciones de la Navidad 2023. Con 348 metros de largo, 8 de ancho y 7 de alto, un cielo luminoso volverá a iluminar el Cours Mirabeau.

Er ist eine der Attraktionen dieses Weihnachten 2023. Mit einer Länge von 348 Metern, einer Breite von 8 Metern und einer Höhe von 7 Metern erleuchtet ein Lichterhimmel wieder den Cours Mirabeau.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence