Marché de Noël d’Aix-en-Provence – Les Chalets Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 15 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-15

fin : 2023-12-31

Les chalets accueillent une cinquantaine d’artisans et de commerçants, proposants une multitude d’idées cadeaux de Noël. Vin chaud, gourmandises en tout genre sont à déguster et à partager sur place..

Les gourmands peuvent se régaler et c’est aussi l’idéal si vous cherchez un cadeau de Noël original !

Cours Mirabeau Le cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



2023-12-21