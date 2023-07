La Ronde d’Aix Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 30 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Riche d’une histoire passionnante, la Ronde d’Aix revient en boulet de canon, sur le Cours Mirabeau.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rich of a fascinating history, the Ronde d’Aix returns in a cannonball, on the Cours Mirabeau

Con su fascinante historia, la Ronde d’Aix vuelve con fuerza al Cours Mirabeau

Die Ronde d’Aix hat eine spannende Geschichte und kehrt mit einer Kanonenkugel auf den Cours Mirabeau zurück

