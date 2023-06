La Nuit du Handicap Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 10 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Grand événement unique en son genre, festif et gratuit sur le Cours Mirabeau.

La Nuit du Handicap est l’occasion de briser les clichés, de construire une société plus inclusive et de révéler les talents de chacun..

2023-06-10 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A unique, festive and free event on the Cours Mirabeau.

La Nuit du Handicap is an opportunity to break down stereotypes, build a more inclusive society and reveal the talents of everyone.

Un acontecimiento único, festivo y gratuito en el Cours Mirabeau.

La Noche de la Discapacidad es una oportunidad para romper estereotipos, construir una sociedad más inclusiva y mostrar el talento de todos los participantes.

Ein großes, einzigartiges, festliches und kostenloses Ereignis auf dem Cours Mirabeau.

Die Nuit du Handicap ist eine Gelegenheit, Klischees zu durchbrechen, eine integrativere Gesellschaft aufzubauen und die Talente jedes Einzelnen zu enthüllen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence