Journées Européennes du Patrimoine Cours Masséna Antibes, 16 septembre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Journées Européennes du Patrimoine

16 et 17 septembre 2023

« Patrimoine vivant » et « Patrimoine du Sport ».

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Cours Masséna MAIRIE D’ANTIBES

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



European Heritage Days

september 16 and 17, 2023

« Living Heritage » and « Sports Heritage

Jornadas Europeas del Patrimonio

16 y 17 de septiembre de 2023

« Patrimonio vivo » y « Patrimonio deportivo

Europäische Tage des Kulturerbes

16. und 17. September 2023

« Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports »

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins