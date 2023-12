Kids Rider Bike Challenge Cours Maréchal Foch Aubagne, 14 avril 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Explorez l’unique Challenge en Europe dédié aux jeunes cyclistes en draisienne ! Catégorisés par tranche d’âge de 2 à 5 ans, filles et garçons, nos talentueux petits cyclistes se confrontent sur une piste spécifique et ludique. La piste comprend des modules en bois, un Pump Track, des slaloms de plots colorés, ou encore une arche, offrant une expérience dynamique et divertissante.



Chaque enfant, participant avec des draisiennes de 10″, 12″ et 14″, est récompensé par un goûter délicieux et une plaque personnalisée à leur prénom (sauf les inscriptions prises sur place).



Les rencontres se déroulent dans un esprit de compétition sain, avec un podium pour les 3 premiers de chaque catégorie, garçon et fille confondus, ainsi qu’une distinction spéciale pour la première fille de chaque catégorie. Un événement joyeux et inclusif, célébrant les débuts prometteurs de nos futurs cyclistes !



Départ : à partir de 10h



Distance : 130 m

Dénivelé (+/-) : 5m / 5m

Ravitaillements : 1

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



