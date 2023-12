La Cyclo Route Cours Maréchal Foch Aubagne, 14 avril 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Explorez les routes du pays d’Aubagne, offrant des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Parcourez des villages provençaux, respirez les senteurs de la garrigue et relevez le défi des montées chronométrées dans les massifs environnants !.

Partez à l’aventure à travers les routes sinueuses du pays d’Aubagne, entre collines et littoral méditerranéen, découvrez des villages authentiques et laissez-vous guider au gré des bosses et petits cols. Le Massif de Garlaban, la majestueuse Sainte-Baume, et la chaîne du Regagnas deviendront votre terrain de jeu !



La Cyclo du Spot Outdoor en Provence propose une expérience unique avec 3 segments Strava en montées chronométrées. Les cyclistes rivalisent pour réaliser le parcours avec le temps cumulé le plus faible, ajoutant une dose d’adrénaline à cette exploration cycliste au cœur de la Provence.



Distance : 130 km et 90 km

Dénivelé Cumulé : 2000m / 2000m & 1500m / 1500 m

Ravitaillements : 2

Assistance mécanique : 1



Dernier Départ : 10h30 sur le Cours Maréchal Foch

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



