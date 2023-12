La Street Bike Cours Maréchal Foch Aubagne, 12 avril 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Plongez dans l’effervescence de la Course VTT urbaine à Aubagne !.

Sportifs

Explorez l’adrénaline de la Course VTT urbaine dans les rues pittoresques d’Aubagne !



En équipe de 2, vivez l’excitation des relais à la manière des 24h du Mans. Les coureurs s’alternent tous les tours, chaque segment de 800m ajoutant une couche de défi et d’endurance.



L’objectif : maximiser le nombre de tours en 50 minutes ! Plongez dans une expérience cycliste intense, alliant stratégie, coordination et rapidité au cœur de la vieille ville d’Aubagne.



Départ : 19h

Arrivée : 20h

Distance : 800m

Dénivelé Cumulé (+/-) : 80m / 80m



Conditions : Avoir une licence F.F.C. en cours de validité ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de moins d’un an au jour de l’évènement.

Les détenteurs de licence étrangères devront fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition.

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



