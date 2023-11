La Conférence ébouriffée de Rébecca Dautremer Cours Maréchal Foch Aubagne, 18 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Une artiste prétendant faire une conférence sur la création d’un livre illustré est interrompue sans cesse par son éditeur qui la presse de terminer son prochain album….

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Cours Maréchal Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An artist pretending to give a lecture on the creation of an illustrated book is repeatedly interrupted by her publisher, who urges her to finish her next album?

Una artista que pretende dar una conferencia sobre la creación de un libro ilustrado es interrumpida repetidamente por su editor, que le insta a terminar su próximo álbum..

Eine Künstlerin, die vorgibt, einen Vortrag über die Entstehung eines illustrierten Buches zu halten, wird von ihrem Verleger ständig unterbrochen, der sie dazu drängt, ihr nächstes Album fertigzustellen

