Rassemblement de passionnés de voitures anciennes Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan, 10 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Rassemblement de passionnés de voitures anciennes au parking des services techniques, Cours Maréchal de Lattre de Tassigny à Léognan de

9h à 13h..

2023-09-10

Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Parking services techniques

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gathering of classic car enthusiasts at the parking of the technical services, Cours Maréchal de Lattre de Tassigny in Léognan from

9am to 1pm.

Concentración de aficionados a los coches clásicos en el aparcamiento de los servicios técnicos, Cours Maréchal de Lattre de Tassigny en Léognan de las

9h a 13h.

Treffen von Oldtimer-Liebhabern auf dem Parkplatz der technischen Dienste, Cours Maréchal de Lattre de Tassigny in Léognan von

9 Uhr bis 13 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Montesquieu