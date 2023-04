Marché provençal et forain du centre ville Cours Louis Blanc, 1 janvier 2023, La Seyne-sur-Mer.

Ce marché provençal vous propose un large choix de fruits et légumes frais, fromages, charcuteries, épices etc. ainsi que textiles tissus.

Le petit truc en plus : déguster de la cade durant votre balade !.

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Cours Louis Blanc

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



This Provençal market offers a wide choice of fresh fruits and vegetables, cheeses, cold meats, spices as well as textile fabrics.

Our little tipp to enjoy : taste the cade during your walk!

Este mercado provenzal ofrece una amplia gama de frutas y verduras frescas, quesos, embutidos, especias, etc., así como productos textiles

El pequeño consejo extra: ¡prueba un poco de cade durante tu paseo!

Dieser provenzalische Markt bietet Ihnen eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Käse, Wurstwaren, Gewürzen usw. sowie Textilien aus Stoff

Der kleine Extra-Tipp: Probieren Sie während Ihres Spaziergangs Kadetten!

Mise à jour le 2022-08-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée